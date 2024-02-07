قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 11:40
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أكثر من 95 ألف شهيد وجريح جراء تواصل العدوان الصهيوني الغربي على قطاع غزة
كتائب القسام: استهدفنا مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل غرب خانيونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج
وسائل اعلام العدو تعترف بمقتل نائب قائد الكتيبة 601 ضمن اللواء 401 خلال المعارك في شمالي قطاع غزة
اجلاء 8 آلاف نازح من مستشفى الأمل في خانيونس بعد تعرضه لقصف عنيف وإطلاق نار و40 نازحاً من كبار السن و80 جريحاً بقوا فقط
وفد برلماني فرنسي يزور معبر رفح ويطالب حكومته بتجميد اتفاقيات السلاح مع "تل أبيب" ويدعو الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان
وزير خارجية إسبانيا: لا نريد توسع رقعة العنف بالمنطقة و7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية
حماس سلمت ردها حول اتفاق الإطار بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة وتؤكد مضيها في انهاء الاحتلال
وزير الخارجية الأمريكية: تلقينا رد حركة حماس على الإطار المطروح للاتفاق ونحن بصدد دراسته وقد سُلم للجانب الإسرائيلي
رويترز: رد حماس على ورقة اتفاق الإطار تضمن اقتراح خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل
رويترز: المرحلة الثالثة من المقترح تتضمن هدنة تمتد إلى 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث
إعلام العدو: رد حماس يوم أمس على طرح الوسطاء يظهر أن ظهرها ليس للحائط
تزف المقاومة الإسلامية الشهيد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار الجنوبية والذي ارتقى على طريق القدس
المقاومة تستهدف تجمعات العدو بمحيط موقعي جل العلام والمرج وثكنة راميم ومقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسين محمد شمص "مهدي" من بلدة اللبوة البقاعية والذي ارتقى على طريق القدس
وزارة الدفاع السورية:حوالي الساعة 00:30 فجراً شن العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً عدة نقاط بمدينة حمص وريفها
وزارة الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدنيين
مراسل المنار:المعلومات الاولية تفيد باستشهاد امرأة وطفل وإصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية جراء العدوان الصهيوني على حمص
قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة قلقيلية
منذ 2 ساعة
7 February، 2024
عاجل
مدينة قلقيلية
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