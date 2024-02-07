يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ124 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصلُ العدوُ الصهيونيُ مجازرَه بحقِ الفلسطينيين مرتكبا اثنتَي عشْرةَ مجزرةً جديدةً بحقِ العائلات في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارةُ الصحة في غزة، ارتفاعَ حصيلةِ ضحايا الحرب الاجرامية الصهيونية الى قرابةِ سبعةٍ وعشرين ألفاً وستِمئةِ شهيد وما يزيدُ عن سبعةٍ وستينَ ألفَ مصاب.

وفي ظلِ النقصِ الحادِّ في لوازمِ العملياتِ الجراحيةِ وأدويةِ التخديرِ يشددُ جيشُ الاحتلالِ حصارَه على مجمعِ ناصر الطبي ويستهدفُ محيطَه بشكلٍ مركز، علماً أنَّ المجمعَ يضم ُ 300 كادر طبي حياتُهم في خطر مع وجودِ اربعِمئةٍ وخمسينَ جريحاً ولجوءِ أكثرَ من عشَرةِ الاف نازح الى المجمع ومحيطه.

الى ذلك حذرت وزارةُ الصحة من أنَ المولداتِ الكهربائيةَ في مجمع ناصر الطبي ستتوقفُ خلالَ ايامٍ نتيجةَ نقصِ الوقود.

المصدر: موقع المنار