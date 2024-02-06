طيران الاحتلال يشن غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحي تل الهوا بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 21:30

طيران الاحتلال يشن غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحي تل الهوا بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
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