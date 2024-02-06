مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة و أطراف رامية – جبل بلاط – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 14:20

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة “اللبونة” جنوبي الناقورة و أطراف رامية – جبل بلاط

منذ 31 mins 6 February، 2024
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