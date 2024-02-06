البنتاغون: أوستن أكد خلال اتصال بنظيره السعودي التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السعودية والشركاء الآخرين لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2024 - 04:50

البنتاغون: أوستن أكد خلال اتصال بنظيره السعودي التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السعودية والشركاء الآخرين لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

منذ 1 ساعة 6 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة