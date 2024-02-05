انفوغراف | احصائيات الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 21:12
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انفوغراف | احصائيات الحرب على غزة
منذ 1 ساعة
5 February، 2024
عربي وإقليمي
-
فلسطين
احصائيات 120 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة
المصدر:
موقع المنار
العدوان على غزة
انفوغراف
طوفان الأقصى
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