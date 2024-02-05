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February 5 2024 - 21:12

انفوغراف | احصائيات الحرب على غزة

منذ 1 ساعة 5 February، 2024
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عربي وإقليمي - فلسطين

احصائيات 120 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة

المصدر: موقع المنار

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