تحت القصف وإعتداءات الاحتلال الاسرائيلي يقوم مزارعون فلسطينيون بجَني محصول البطاطا من حقول أحياء قيزان النجار في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتُعدّ خان يونس، المدينة الأولى في قطاع غزة من حيث المساحة الزراعية و”سلّة غذاء القطاع” الأساسية، إذ تحتوي على عدد كبير من المحاصيل الزراعية وأبرزها الخضروات والحمضيات التي تمد أسواق القطاع يوميًا من إنتاجها.

وجراء الحرب يواجه السكان في جميع المناطق صعوبة كبيرة في الحصول على الخضروات، بعد أن بدأت تشح من الأسواق بشكل ملحوظ، بالاضافة الى ارتفاع أسعارها، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أتلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودمّر حوالي خُمس الأراضي الزراعية في القطاع لغاية منتصف الشهر المنصرم.

المصدر: موقع المنار