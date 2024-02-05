أطلقت الصين، يوم السبت الماضي، أول قمر صناعي تجاري في العالم مدعوما ومزودا بالذكاء الاصطناعي، من المياه قبالة ساحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وانطلق الصاروخ الحامل من طراز Smart Dragon-3 (SD-3) في الساعة 11:06 صباحًا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مرسلًا مجموعة من 9 أقمار صناعية، بما في ذلك القمر الاصطناعي التجاري الفائق والقمر الصناعي ذو المدار الرجعي البعيد “DRO” إلى المدار المخطط له.

ويعد القمر الصناعي التجاري الفائق الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره من قبل شركة “Guoxing Aerospace Technology Co. Ltd” في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، قمرا صناعيا تجاريا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم “رونغبياو” أو “شينغشيداي-18″، وهو قمر صناعي جديد لشبكة استشعار متكاملة مزود بنظام “عقل القمر الصناعي” من الجيل السادس.

وبحسب قناة “cgtn” الصينية، تم تصميم القمر الصناعي بالذكاء الاصطناعي للقيام بالتحقق في المدار من خوارزمية الذكاء الاصطناعي للاندماج في المدار بمجرد دخوله المدار، وسيكون لديه القدرة على العمل على منصة متكاملة عن بعد لشبكات الاتصالات المستقبلية.

المصدر: سبوتنيك