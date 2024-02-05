رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “أنّ الإنتصار على المشروع الأمريكي وأدواته بات وشيكاً وسير العمليات يكشف عن قرب هذا الإنتصار وحتميته هي مسألة وقت، وما العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واليمن إلا لجبر ماخسرته إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان”.

وخلال لقاء سياسي في قاعة العلامة الشيخ علي البغدادي في بلدة أنصار الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي “هناك مسار تاريخي قرأنا عنه وتجربة عشناها في انتصار ٢٠٠٠ م والهزيمة الكبرى لهم في عدوان تموز ٢٠٠٦ مضافاً لهزيمتهم على أيدي المقاومين الفلسطينين، والهزيمة النكراء لأمريكا في العراق وأماكن أخرى لذلك نقول: أن لا حياة ولا بقاء لأي إحتلال مهما طال الزمن ، والمشكلة في قادة العدو اليوم أنهم لايستخلصون العبر ودائما يُكررون أخطائهم”.

وختم سماحته أن “الطريق الوحيد لإيقاف التوتر في المنطقة وعدم الذهاب إلى توسعة الصراع هو أن توقف أمريكا غطرستها والممر الإجباري هو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ، حيث أنّ استمرار العدوان على غزة حكماً سيبقي كلّ الجبهات مشتعلة”.

المصدر: موقع المنار