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February 5 2024 - 05:44

الضفة الغربية | قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس ومواجهات مع مقاومين

منذ 58 mins 5 February، 2024
الاحتلال الاسرائيلي
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصادر صحافية بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات،كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشر قناصته في أكثر من مكان، وداهم منزلين وعاث فيهما خرابا.

واعلنت كتائب القسام في طوباس عن تمكن مجاهديها الليلة وخلال اقتحام مدينة طوباس من استهداف آليات العدو المتوغلة داخل المدينة بوابل كثيف من الرصاص.

من جانبها اعلنت سرايا القدس – كتيبة عن استهداف آليات الاحتلال في مدينة طولكرم بصليات كثيفة من الرصاص حيث دارت اشتباكات مسلحة في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور.

بدورها كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير افادت بان مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة من أكثر من محور لمدينة طولكرم.

المصدر: وكالات فلسطينية

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