عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال: ننفي كل ما يتم تداوله حول رفضنا لمقترحات وقف إطلاق النار وقضية وقف إطلاق النار تخص الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة كافة وليست فقط لحركة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 4 2024 - 23:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع المرج ومبنيين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال: ننفي كل ما يتم تداوله حول رفضنا لمقترحات وقف إطلاق النار وقضية وقف إطلاق النار تخص الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة كافة وليست فقط لحركة حماس
منذ 31 mins
4 February، 2024
عاجل
حركة حماس
التعليقات
ذات صلة
حركة حماس: نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم الإحتلال لن تمر من دون عقاب
حركة حماس: نريد وقف إطلاق نار شاملاً وكاملاً في غزة وليس هدنة
إعلام العدو: ” انتهاء جلسة “كابينت” الحرب بشأن قضية الأسرى وينتظرون الآن رد حركة حماس الرسمي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة