عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال: ننفي كل ما يتم تداوله حول رفضنا لمقترحات وقف إطلاق النار وقضية وقف إطلاق النار تخص الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة كافة وليست فقط لحركة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 23:00

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال: ننفي كل ما يتم تداوله حول رفضنا لمقترحات وقف إطلاق النار وقضية وقف إطلاق النار تخص الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة كافة وليست فقط لحركة حماس

منذ 31 mins 4 February، 2024
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