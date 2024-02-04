بدء الاستعدادات لتشييع شهداء العدوان الأمريكي على الأنبار في مقر مديرية إعلام الحشد الشعبي بشارع فلسطين شرقي بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 10:22

بدء الاستعدادات لتشييع شهداء العدوان الأمريكي على الأنبار في مقر مديرية إعلام الحشد الشعبي بشارع فلسطين شرقي بغداد

منذ 2 ساعة 4 February، 2024
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