يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ121 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصل جيش العدو ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل في مناطق القطاع، حيث واصل غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مخلفاً وراءه عشرات الشهداء والجرحى، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة في محاور عدة، في ظل تهديدات العدو بالهجوم على مدينة رفح.

وأعلن مكتب الاعلام الحكومي في غزة عن أكثر من اربعة وثلاثين ألفاً ومئتي شهيد ومفقود غالبيتهم من الاطفال والنساء بالغارات والقصف المدفعي الصهيوني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فيما قارب عدد المصابين ستة وستين ألفاً وخمسمئة مصاب.

المصدر: موقع المنار