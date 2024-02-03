سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود العدو محيط موقع “أبو صفية” العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2024 - 15:52

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود العدو محيط موقع “أبو صفية” العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة

منذ 1 ساعة 3 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة