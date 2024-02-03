استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بشدة العدوان الاميركي على سوريا والعراق في “عمل إجرامي موصوف وانتهاك لسيادة دولتين شقيقتين يتماهى مع الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على لبنان وفلسطين، نضعه برسم الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي”، ونهيب بمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية “الوقوف بقوة إلى جانب سوريا والعراق في مواجهة هذا العدوان البربري يحول دون تكراره”.

وراى أن “هذا العدوان السافر يندرج في اطار حرف الأنظار عن الارهاب الصهيوني المتمادي في غزة، وهو يستهدف قوى المقاومة في المنطقة التي تتصدى بشجاعة للمشروع الصهيوني الاميركي في اعادة رسم خريطة المنطقة لمصلحة الكيان الصهيوني المتهالك فيعمد الى ضرب قوى المقاومة وسفك دماء المدنيين وزعزعة امن البلاد العربية والإسلامية و استقرار شعوبها”.

وأكد ان “محور المقاومة اليوم اكثر صلابة وقدرة على افشال المشروع الإستعماري ، وهو اقوى من كل عدوان و عصي على كل المؤامرات والفتن والاعتداءات بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها في دحر العصابات التكفيرية والاحتلال الصهيوني عن ارضنا العربية والإسلامية”.

وقدم تعازيه الحارة الى الشعبين السوري والعراقي الشقيقين وذوي الشهداء، سائلا الله، أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام