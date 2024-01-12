ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الجمعة، مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانا جويا وصاروخيا ضد اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولاراً، بما يعادل 2.3%، إلى 79.22 دولاراً للبرميل، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار، أو 2.5%، إلى 73.82 دولاراً بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً بعد القصف الأميركي على خلفية تركز الثروات النفطية في المنطقة وارتفاع احتمالات التوتر وتفاقم التصعيد، بحسب تقارير صحافية.

المصدر: رويترز