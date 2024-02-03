المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الضربات الامريكية تهدد بجر العراق والمنطقة الى ما لا يحمد عقباه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2024 - 01:56

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الضربات الامريكية تهدد بجر العراق والمنطقة الى ما لا يحمد عقباه

منذ 1 ساعة 3 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة