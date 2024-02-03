يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ120 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وكما كل يوم من أيام العدوان، يواصل جيش العدو ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل في مناطق القطاع، حيث ارتقى عدة شهداء واصيب عدد آخر بغارة جوية للطيران الصهيوني على منزل في رفح جنوب القطاع.

بالاضافة الى تفجير العدو عدة منازل في خانيونس في جنوب القطاع، وقد نقل العديد من الشهداء الى مستشفى ناصر ومستشفى الامل، حيث تم دفن عدة شهداء في محيط مستشفى الامل.

المصدر: موقع المنار