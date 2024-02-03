مراسل المنار: العدوان الامريكي يستهدف المركز الطبي في مدينة دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 01:54

مراسل المنار: العدوان الامريكي يستهدف المركز الطبي في مدينة دير الزور

منذ 1 ساعة 3 February، 2024
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