رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة استعرضا التطورات الميدانية والسياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 20:42

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة استعرضا التطورات الميدانية والسياسية

منذ 2 ساعة 2 February، 2024
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