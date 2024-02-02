بحث وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن مع نظيره في حكومة الاحتلال التحول إلى ما أسماه “عمليات عسكرية أقل حدة في غزة”، بحسب وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”.

وفي ظل مواصلة الاحتلال شنّ عمليات اقتحام بعدة مناطق في الضفة الغربية، أضاف البنتاغون أن “أوستن دعم الاستقرار في الضفة الغربية”، مؤكداً على “الحل الدبلوماسي على حدود لبنان”، حسب زعم وزارة الحرب.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 27,019 شخصا، وإصابة 66,139 جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

المصدر: مواقع إخبارية