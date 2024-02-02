خرجت ثمان مسيرات جماهيرية كبرى في محافظة صعدة اليمنية، صباح اليوم الجمعة، نصرةً للشعب الفلسطيني تحت شعار “مع غزة مستمرون حتى النصر”.

وخرجت مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم، في مدينة صعدة، والظاهر والمرازم وشعارة برازح، والجَرَشة بغمر، وقطابر، وذويب، وبني بحر. وحمل المتظاهرون رايات الحرية والأعلام الفلسطينية واليمنية واللافتات المنددة بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الصهاينة وبدعم أمريكي.

المحتشدون أكدوا الاستمرار في المواجهة ونصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر. كما أكّد بيان مسيرات صعدة “استمرار الشعب اليمني في الأنشطة والاعداد القتالي لخوض المعركة المقدسة نصرة للأقصى وفلسطين”.

وبارك البيان “عمليات القوات المسلحة اليمنية لردع العدوان ونصرة لفلسطين، وكذا العمليات البطولية الجهادية في فلسطين ولبنان والعراق”، مستنكراً “الموقف الأمريكي والأوروبي في استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتواطئ الأمم المتحدة رغم تبعية الأونروا لها”.

ودعا البيان “الشعوب العربية والإسلامية إلى الضغط على حكوماتهم لإيقاف مد العدو بالبضائع بينما هو يحاصر غزة”، معتبرًا ذلك وصمة عار، كما دعا الشعوب للاستمرار في مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية.

وأكد المتحدثون أنّ “اليمن وفلسطين جسد واحد، وأن عدونا واحد، واستهجنت صمت الأنظمة العربية والإسلامية أمام الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأشادت الكلمات بعمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد سفن كيان العدو أو المتجهة إلى كيان العدو، الذي يرتكب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بالأسلحة الغربية، وما يقابله من صمت دولي متواطئ مع العدو.

المصدر: موقع المنار