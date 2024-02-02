قاوم رقميا| التحقق البيومتري..أمان رقمي أم فرصة لخرق الخصوصية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 12:30

قاوم رقميا| التحقق البيومتري..أمان رقمي أم فرصة لخرق الخصوصية

منذ 2 ساعة 2 February، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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