توقيف أحد السّوريّين بجرائم نصب واحتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 15:24

توقيف أحد السّوريّين بجرائم نصب واحتيال

منذ 55 mins 31 January، 2024
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لبنان

افادت مديرية امن الدولة في بيان انه “بهدف استمرارها في محاربة عمليّات النّصب والاحتيال، وبعد توافر معلومات حول إقدام أحد السّوريّين على إنشاء موقع إلكترونيّ تحت إسم “account.elontrad.net”، يقوم عبره بإيهام عشرات الأشخاص بالحصول على أرباح ماليّة من خلال الاستثمار فيه، أوقفت مديريّة الجنوب الإقليميّة في أمن الدّولة، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، السّوريّ(س.أ)، الذي اعترف خلال التّحقيق بأنّه كان يوهم عدداً من الأشخاص بإيداع مبلغ مالي قدره يراوح بين 2000 و 5000 دولار في موقعه الإلكترونيّ، مقابل الحصول على مقدار المبلغ نفسه بعد فترة، وقد عمد الموقوف إلى حذف الموقع وإقفال كلّ الحسابات الخاصة به، بعد استحصاله على أموالٍ طائلة من المواطنين”.

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