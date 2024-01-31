إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “يعرا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2024 - 15:24

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “يعرا” بالجليل الغربي

منذ 58 mins 31 January، 2024
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