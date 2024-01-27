أدانت حركة حماس بشدّة حملة التحريض التي يسوقها الكيان الصهيوني المجرم ضد المؤسسات الأممية التي تساهم في إغاثة شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية نازية.

وقالت حماس في تصريح لها، اليوم السبت: إن آخر ذلك الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه “التواطؤ” مع حركة حماس، بإعادة الادعاء الكاذب بشأن استخدام الحركة للمستشفيات في أعمال عسكرية، كما التحريض على وكالة الأونروا بهدف قطع التمويل عنها وحرمان شعبنا من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.

ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات هذا الكيان النازي المارق، الذي يسعى لقطع كل شرايين الحياة عن شعبنا.

وأكدت أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة شعبنا، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث.

المصدر: مواقع