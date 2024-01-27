حركة حماس: نستنكر وصف بيان الأونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية بشأن الصراع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 15:34
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أميركا ودول أوروبية يتواصل لليوم الـ113 والمقاومة تتصدى لقوات العدو على محاور عدة
حركة حماس: نستنكر وصف بيان الأونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية بشأن الصراع
منذ 1 ساعة
27 January، 2024
عاجل
حركة حماس
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