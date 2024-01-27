حركة حماس: نستنكر بشدة بيان المفوض العام للأونروا بإنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة بناء على مزاعم صهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2024 - 15:34

حركة حماس: نستنكر بشدة بيان المفوض العام للأونروا بإنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة بناء على مزاعم صهيونية

منذ 1 ساعة 27 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة