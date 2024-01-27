قاوم رقميا| بيغاسوس..برنامج تجسس خطير ومعقد يعتمده العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2024 - 11:38

قاوم رقميا| بيغاسوس..برنامج تجسس خطير ومعقد يعتمده العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 27 January، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة