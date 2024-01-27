صفارات الإنذار تدوي في دفنا، جوشر، غجر، دان، شعار يشوف، وشنير في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 09:32

صفارات الإنذار تدوي في دفنا، جوشر، غجر، دان، شعار يشوف، وشنير في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 52 mins 27 January، 2024
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