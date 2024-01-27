‫عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى ‫بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 09:32

‫عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى ‫بمحافظة الحديدة

منذ 2 ساعة 27 January، 2024
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