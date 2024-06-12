وسائل إعلام يمنية:عدوان أمريكي يستهدف بغارتين مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 22:18

وسائل إعلام يمنية:عدوان أمريكي يستهدف بغارتين مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

منذ 42 mins 12 June، 2024
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