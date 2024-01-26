قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “الحديث الجدي في اعتمادات موازنة 2024 يبدأ اليوم بعد التعديل والتصويت عليها مادة مادة”.

واضاف علامة الجمعة “نحن مع الرأي الذي يرى فيها عجزاً فعليا عند التطبيق، مع ذلك فهي تعتبر خطوة مطلوبة وواجبة نحو انتظام المالية العامة للدولة”، وتابع “على امل ان يصار إلى التسريع في عملية مطابقة الحسابات كما هي الأصول القانونية وهذه الخطوة مهمة في نظامنا البرلماني لمراقبة ومساءلة الحكومة”.

وقال علامة إن “المبالغ المرصودة للقطاع الصحي قد تسهم إلى حد كبير في تعزيز القطاع وتفعيل دوره وصولا لحماية الامن الصحي للبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام