علامة: لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة الخميس “لتفعيل عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء واستكمال تعيين اعضائها الاداريين لتمكينها من لعب دورها”.

وقال علامة “نتيجة ما نراه من تزايد لعدد الحالات المصابة بالتسمم الناتج عن تناول أطعمة من مؤسسات غير ملتزمة بقواعد سلامة الغذاء، بات من الضروري برأينا تفعيل عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء واستكمال تعيين اعضائها الاداريين لتمكينها من لعب دورها في هذا المجال لمراقبة تطبيق قانون سلامة الغذاء وصولاً للحفاظ على صحة المواطن وتعزيز صورة لبنان ومؤسساته السياحية أمام الوافدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام