أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وقال متحدث الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في “فيسبوك”، إنّ “الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية”، مشيرًا إلى أنّ “مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10% من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة”.

وأكد القدرة “نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بالمجمع”، لافتًا إلى “نفاد الطعام والأدوية المسكّنة للآلام للمرضى والجرحى”.

وأفاد بأنّ “كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام في مجمع ناصر الطبي”.

ونهار الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف محيط مجمع ناصر الطبي الحكومي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمدينة، فيما قطع الطرق المؤدية إليهما.

ونهار الاثنين، أعلنت الوزارة أنّ الفلسطينيين اضطروا لدفن 40 من قتلاهم بمقبرة جماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي، بسبب عدم قدرتهم على التوجّه للمقابر جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

المصدر: وكالات فلسطينية