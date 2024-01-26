رجح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي”الناتو” لن يجعل أيا منهما أقوى.

وكتب ريتر في حسابه على منصة “إكس”، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن “عضوية السويد في التحالف ستجعلها أقوى وأكثر اتحادا” : “لا يمكنك أن تصبح أقوى من خلال زيادة (نقاط) ضعفك”.

وقال ريتر إنه مقتنع بأن مناورة الناتو “المدافع الصامد 2024” ستكشف “نقاط الضعف في السويد وفنلندا”، فيما يتعلق بالمادة 5 من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي.

ووافقت تركيا في وقت سابق من يوم أمس الخميس، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. ونُشر نص القانون ذو الصلة في الصحيفة الرسمية للحكومة التركية “رسمي غازيت”.

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبات انضمام إلى “الناتو” عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لا تزال السويد بانتظار مصادقة هنغاريا على بروتوكول انضمامها إلى الحلف.

ويذكر أن حلف شمال الأطلسي كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ يوم 22 الشهر الجاري “أكبر مناورة منذ عقود” تحت اسم “المدافع الصامد 2024”.

وصرح نائب الأمين العام للحلف ميرتشا جيوانا يوم السبت، بأنه ينبغي فهم مناورة الناتو القادمة “المدافع الصامد 2024” على أنها ردع للخصوم المحتملين.

المصدر: وكالة تاس الروسية