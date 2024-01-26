دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:00 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 11:20 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بمسيّرتَين انقضاضيّتَين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفر بلوم وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار