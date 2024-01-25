كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ‎في مناسبة ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عبر منصّة “اكس”: لا تقف ذكرى مولده عليه السلام، عند طيب النسب وكريم الحسب، بل تتعداهما إلى نهج الفضائل التي عاشها الإمام واستشهد من أجلها”.

واردف:” الإيمان والبطولة والصدق، والبلاغة والحكمة، وهذا الجلبابُ الواسع من القيم النورانية الساطعة، جعلت كلهامن حياته مدرسةً للحكمة”.

اضاف ” وإذا كان الإمام مصيبًا في قوله: “نَفَسُ المرء خُطاه إلى أجَلَه”، فإن أنفاسَه عليه السلام، ستظل تجري في صدور أبناء آدم من جيل إلى جيل حتى ينقطع نفسُ الزمان”.