المرتضى في مولد الإمام علي (ع): ‏قيمه النورانية جعلته مدرسةً للحق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 22:16

المرتضى في مولد الإمام علي (ع): ‏قيمه النورانية جعلته مدرسةً للحق

منذ 45 mins 25 January، 2024
محمد وسام المرتضى
ثقافي وديني - صفحات منوعة

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ‎في مناسبة ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عبر منصّة “اكس”: لا تقف ذكرى مولده عليه السلام، عند طيب النسب وكريم الحسب، بل تتعداهما إلى نهج الفضائل التي عاشها الإمام واستشهد من أجلها”.

واردف:” الإيمان والبطولة والصدق، والبلاغة والحكمة، وهذا الجلبابُ الواسع من القيم النورانية الساطعة، جعلت كلهامن حياته مدرسةً للحكمة”.

اضاف ” وإذا كان الإمام مصيبًا في قوله: “نَفَسُ المرء خُطاه إلى أجَلَه”، فإن أنفاسَه عليه السلام، ستظل تجري في صدور أبناء آدم من جيل إلى جيل حتى ينقطع نفسُ الزمان”.

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