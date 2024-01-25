تراجعت أسعار الذهب وينصب تركيز المستثمرين في الاسواق على نتائج أعمال الشركات، والبيانات الاقتصادية ذات الصلة بالتضخم.

وكان قد استفاد الذهب من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الاوسط، ويقول محللو لسوق الذهب ان الاونصة طالما تحافظ على مستوى 2000 دولار، يعني اشارة الى احتمال بقاء اتجاه الذهب صاعداً.

الى اسواق النفط حيث يتم التداول بخام برنت فوق مستويات 80 دولاراً للبرميل، وسط تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعات الأسبوع الماضي.

أسباب مجتمعة تؤثر على مسار الاسعار هي الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي الامريكي إجراءات التحفيز في الصين، التي عززت أسعار النفط.

بالاضافة الى الاضرابات الدائرة في البحر الاحمر والتي ادت في اخر الاخبار الى تراجع سفينتين تعود لشركة ميرسك واللتين كانتا تحمل إمدادات عسكرية أمريكية وتعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأميركية.

المصدر: وكالات