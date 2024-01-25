صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بدعم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.52% إلى 75.48 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.44% إلى 80.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأمس الأربعاء عززت أسعار الذهب الأسود من ارتفاعها بعد بيانات الخام الأمريكية وصعد خام “برنت” إلى 80.04 دولار للبرميل، بينما أغلق الخام الأمريكي عند 75.09 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 9.2 مليون خلال الأسبوع المنتهي في الـ19 من شهر يناير 2023، وجاء ذلك خلافا لتوقعات أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

المصدر: روسيا اليوم