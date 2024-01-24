غارة صهيونية على بلدة جباليا البلد شمال مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 20:06

غارة صهيونية على بلدة جباليا البلد شمال مدينة غزة

منذ 37 mins 24 January، 2024
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