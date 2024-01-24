قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 20:06
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المقاومة الاسلامية: استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
24 January، 2024
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مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار الاربعاء 24-1-2024
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