هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 14:52

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن

منذ 1 ساعة 24 January، 2024
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