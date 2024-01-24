عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الأربعاء 24-1-2024

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

– مقتلة المغازي: غزة تُغرق العدو

– جنبلاط: أدعم انتخاب فرنجية

– لائحة أسماء جديدة لرئاستي الجمهورية والحكومة

صحيفة البناء

– بعد اليمن… غارات أميركية على العراق… رداً على استهداف “عين الأسد”

– زلزال في الكيان بعد مقتل العشرات من الضباط والجنود في شرق خان يونس

– سورية تأسف للغارات الأردنيّة وتسقط مسيَّرة: الحل بالتعاون تحت سقف السيادة

صحيفة اللواء

– حزب الله يُلحق أضراراً بـ”قاعدة ميرون”.. وواشنطن: لم نرَ انضماماً لتوسيع المعركة

– بخاري في عين التينة لتفعيل التنسيق مع “الخماسية” وكتل المعارضة تشارك في المناقشات

صحيفة الديار

– عين التينة فتحت نافذة رئاسية على وقع حراك لـ”الخماسية”… هل اقترب الحل؟

– المقاومة استهدفت القيادة الشمالية بالمسيّرات… والفوسفور سمّم تربة الجنوب

– مشروع الموازنة اليوم وغدًا على مشرحة المجلس النيابي.. هل سيقرّ مع عيوبه؟

صحيفة الجمهورية

– “الخماسية” إجماع على استعجال الرئيس

– الخماسية أمام محاولة حاسمة وإلا…

صحيفة النهار

– شباط موعد إعلان “الخماسية” موقفاً رئاسياً موحداً

صحيفة الشرق

– أصعب يوم في تاريخ “إسرائيل”: 24 قتيلاً في خان يونس

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

خفايا

توقفت جهات عربية ودولية أمام الإعلان السوري عن إسقاط طائرة مسيّرة عند الحدود السورية مع الأردن بالتزامن مع البيان الواضح للخارجية السورية حول الدعوة الى وقف الضربات الأردنية الجوية داخل الأراضي السورية تحت ذريعة ملاحقة التهريب والمطالبة بتفعيل أطر التنسيق الأمني لمعالجة المشاكل الحدودية والتذكير بتهريب آلاف الإرهابيين وكميات الأسلحة عبر الأردن إلى سورية وتسامح سورية حرصاً على تحسين العلاقات الثنائية. وقالت إن الأمر بات عند السعودية الآن لترك التدهور في العلاقات يتصاعد أو التدخل لاحتواء الأزمة التي تسبب بها الطلب الأميركي من الأردن للانخراط في الضغط على سورية.

كواليس

شبهت مصادر في المقاومة عملية خان يونس بعملية استهداف مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ضابط وجندي وجرح مئتين. وقالت إنّ النتائج متشابهة والآلية متشابهة. وقالت المصادر إنّ الخط البياني التصاعدي للمهارة والكفاءة للمقاومة الفلسطينية يقابله خط تراجعي في كفاءة جيش الاحتلال وأدائه؛ وهذا يعني أنّ إصرار قيادة جيش الاحتلال على مواصلة العمليات العسكرية سوف يتسبّب بكارثة لجيش الاحتلال يصعب احتواؤها ويبدو أن حدوثها بات قريباً، خصوصاً مع تراجع دور ألوية النخبة لصالح ألوية الاحتياط.

صحيفة اللواء

لغز

فوجئ مصرفيون، خلال اللقاء مع الحاكم بالإنابة بلغة جازمة وواثقة، خلافاً لما كان يحصل مع الحاكم السابق.

غمز

أطلق تيار لديه مرشح جدّي للرئاسة دينامية جديدة، تتعلّق بحشد الصوت المسيحي خارج التكتلات المعروفة، المناوئة لمرشّح هذا التيار.

همس

تتحدث جهات واسعة الاطلاع عن أنّ مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم!

صحيفة الجمهورية

عدّلت جهة سياسية فاعلة من أسلوبها في التعامل مع وضع طارئ الى مستوى التحسّب لاحتمالات خطرة والخروج من دائرة اعتبار ما يجري بأنه تهويل.

إتّهم أحد النواب المستقلين جهات سياسية معارِضة لقوة حزبية بالسعي الى تشويه صورته عبر اتهامه بمسايرة هذه القوة.

لاحظت مصادر قيادية معارضة بأن الآمال لتكرار تجربة التمديد العسكري رئاسياً تراجعت.

صحيفة النهار

تفاعلت في قصر العدل وثيقة تكشف عن تحويلات مالية لأحد القضاة خصوصاً بعد كلام عن لوائح أخرى تتضمن أسماء عدد كبير من القضاة الذين استغلوا نفوذهم لتحويل أموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.

رفضت دوائر مجلس النواب تسجيل اقتراح قانون المقدم من قبل التيار الوطني الحر وهو تضمن الموازنة كما عدلته لجنة المال النيابية باعتبارها سابقة وهرطقة دستورية

قال مرجع نيابي في مجلسه إنّ من أبرز النواب الذين عملوا في تصحيح مشروع الموازنة رازي الحاج وغادة أيوب.

يُنقل أن مرجعاً سياسياً قال كلاماً كبيراً وخطيراً، خلال جولة له في بعض المناطق التابعة لنفوذه، وخصوصاً ما يجري في الجنوب إلى الظروف الاقتصادية مبدياً قلقه من كل ما يحيط بلبنان من مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية.

المصدر: صحف