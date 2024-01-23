انفوغراف | كيف أثّر إغلاق البحر الأحمر على مسار السفن التجارية المتوجهة إلى فلسطين المحتلة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 16:24

انفوغراف | كيف أثّر إغلاق البحر الأحمر على مسار السفن التجارية المتوجهة إلى فلسطين المحتلة؟

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
من استيلاء الجيش اليمني على السفينة غالاكسي
من استيلاء الجيش اليمني على السفينة غالاكسي
اليمن - عربي وإقليمي

اعتادت سفن شحن الحاويات التي تجلب السلع إلى فلسطين المحتلة، الدخول إلى مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر ومنه إلى ميناء إيلات في الكيان المحتل، أو قناة السويس المصرية ومن ثم إلى ميناء أسدود أو حيفا.

اليوم، وفي ظل العدوان على قطاع غزة، وقيام الجيش اليمني باستهداف السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة من باب المندب، نصرةً ودعماً لأهل القطاع ومقاومته يتعين على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى الكيان عبر مضيق جبل طارق في شمال المغرب. في هذا الانفوغراف الذي أعدّه موقع المنار شرحٌ لتأثير هذا التغيير على مسار السفن التجارية.

البحر الاحمر

المصدر: موقع المنار

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