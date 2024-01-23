تسلم الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من طائرات الإستطلاع والقتال والطائرات الإنتحارية والإعتراضية المسيّرة.

وأقيمت مراسم انضمام عدد كبير من الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية والرادارية الإستراتيجية التي صمّمتها وأنتجتها وزارة الدفاع بالتعاون مع الجيش الإيراني، بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني.

وخلال هذه المراسم، انضمّ إلى التنظيم القتالي للجيش الإيراني مسيّرات استراتيجية متعددة الأغراض من طراز “أبابيل 4” و”أبابيل 5″، التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الإستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات.

وتمّ أيضًا ضم مسيّرات “آرش” و”باور” ذات القدرة على تنفيذ مهام تدميرية وبعيدة المدى ومحددة، بالإضافة إلى مسيّرات “كرار”، التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مختلف المهام المستهدفة والقتالية والاعتراض الجوي، بالتنظيم القتالي للجيش الايراني.

كما تمّ ضمّ الطائرات بدون طيار التي تمّ تحديثها بأنظمة حماية ذاتية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وأسلحة ذكية تهدف إلى ضرب هدف، وتتمتع بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام المشترك مع أنظمة الأسلحة الأخرى والعمليات القائمة على الشبكة.

المصدر: وكالات ايرانية