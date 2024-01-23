قوات الاحتلال تعتقل والدة وجدة وزوجة الأسير المحررعلاء شريتح من مدينة طولكرم للضغط عليه لتسليم نفسه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 04:38

قوات الاحتلال تعتقل والدة وجدة وزوجة الأسير المحررعلاء شريتح من مدينة طولكرم للضغط عليه لتسليم نفسه

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
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