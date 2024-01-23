استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي

كما استشهد عدد من المواطنين بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الدحنون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف محيط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المواطنين شرقي محافظة الوسطى، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء وسط قطاع غزة، واستهدف قصف مدفعي أراضٍ زراعية غربي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل مكثف على مدار الساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 25,300 شهيد، و63 ألف مصاب، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

سيدة تروي تفاصيل مؤلمة للحظة استشهاد ابنتها وزوجها حرقًا

جرّاء قصف الاحتلال الصهيوني لخيام النازحين

في خانيوس



معاناة متفاقمة لكبار السن أصحاب أمراض مزمنة بمخيمات النزوح في رفح لشدّة البرد وندرة العلاج

حياة صعبة وقاسية للنازحين من كبار السن والمرضى داخل مخيمات الزوح في رفح، في ظل البرد الشديد وانعدام ادنى مقومات الحياة، بفعل الحصار المفروض على البلاد.

الى مخيمات رفح جنوب قطاع غزّة، لاذوا من اعتداءات العدو التي اجبرتهم على النزوح، بعد أن هدمت منازلهم الواقعة في مدينة غزّة وشمالها، لتفاقم معاناتهم الانسانية، مع انعدام أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، وهو يواجهون برد الشتاء القارس وقلّة الموارد الاقتصادية.

لا كهرباء ولا ماء ولا دواء.. المياه الملوثة وشح المعونات والمساعدات والادوية التي تصل للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزيد من معاناة كبار السنّ.

نقص العلاجات انعكس سلباً على اداء المستشفيات والأطقم الطبية، التي لم يعد بمقدورها القيام بعملاها كالمعتاد في ظل الضغط الكبير من المرضى والنازحين من شمال ووسط القطاع، ما يهدد حياة الكثير من المصابين، الذين يحتاجون لعلاجات منتظمة اسبوعياً، بينما فارق كثير من كبار بالسن مصابون بالفشل الكلوي الحياة.

الأمر ذاته ينسحب على المصابين بأمراض السكّري والضغط و السرطان، الذين تقطعت بهم السبل في الحصول على علاجهم بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتشير تقديرات وإحصائيات المستشفيات والمراكز الصحية في غزة، إلى أن نحو 350 ألف مريض في قطاع غزة مصابون بالأمراض المزمنة ويتواجدون حالياً داخل مراكز الإيواء التي لجؤوا إليها بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منازلهم وهجّرهم من شمال ووسط القطاع، حيث باتوا يعانون مرارة الألم والمرض.

وقد وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 337 من الكوادر الطبية وتعمد الاحتلال تدمير المنظومة الصحية وانهيار بنيتها التحتية عبر قصف واستهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزاً للرعاية الصحية عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف، إضافة لتدمير سيارات الدفاع المدني، لافتةً إلى أن المجتمع الدولي فشل في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية، وخروج الجرحى بعيداً عن قيود وحصار الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية