‫وسائل إعلام عراقية: المقاومة العراقية تستهدف قوات  ‫الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بالطائرات المسيّرة  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 17:52

‫وسائل إعلام عراقية: المقاومة العراقية تستهدف قوات  ‫الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بالطائرات المسيّرة 

منذ 56 mins 22 January، 2024
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