كتائب المجاهدين: مجاهدونا استهدفوا تحشدات العدو الصهيوني شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 15:50

كتائب المجاهدين: مجاهدونا استهدفوا تحشدات العدو الصهيوني شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون

منذ 14 mins 22 January، 2024
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